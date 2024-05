Motorista de Porsche se entrega à polícia e é preso após se tornar réu por homicídio doloso

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, entregou-se à polícia nesta segunda-feira (6) e foi preso preventivamente. O Tribunal de Justiça de São Paulo tinha decretado a prisão dele na última sexta-feira (3) e ele está foragido desde então. Ele é suspeito de matar um motorista de aplicativo em um acidente enquanto dirigia um Porsche no dia 31 de março, em Tatuapé (SP).

Conforme a Folha de S.Paulo, a informação foi confirmada pela Secretária da Segurança Pública do estado. Fernando deve responder pelos crimes de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima.

No acidente, faleceu o motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, 52 anos. Já o amigo de Fernando, Marcus Vinicius Rocha, 22 anos, ficou gravemente ferido. Apesar de estar consciente, o jovem está segue internado e está em observação médica. Ele precisou retirar o baço após o acidente.

Porsche a mais de 100 km/h em via de 50 km/h

O Porsche colidiu a uma velocidade de cerca de 114 quilômetros por hora contra o carro do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, que trafegava abaixo de 40 km/h na via, que permitia o limite de 50 km/h. A vítima morreu na hora. Ao Fantástico, Fernando Sastre argumentou que não percebeu que estava acima do limite de velocidade.

Dentro do carro não tive essa sensação de que estava em tamanha velocidade. Inclusive, acho que seria válida uma segunda perícia, uma segunda análise, pra ter certeza dessa aferição." Fernando Sastre Empresário

Essa não foi a primeira vez que o jovem se envolve em ocorrências de trânsito. O Jornal Nacional revelou que ele tem multas por excesso de velocidade e participação em um racha.