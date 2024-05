Nardoni é solto e deve cumprir pena em liberdade por assassinato de filha

Pai de Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni foi solto na tarde desta segunda-feira (9) após decisão da Justiça. Conforme o g1, a defesa de Alexandre pediu a progressão para o regime aberto no mês passado. Ele estava preso desde 2008 e, em 2019, foi para regime semiaberto.

A Secretaria da Administração Penitenciária declarou que ele deixou a cadeia aproximadamente às 18h10 desta segunda, mas a direção da Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, deu cumprimento ao alvará de soltura às 17h20.

Após deixar a cadeia, Nardoni irá viver com a família na capital paulista. No entanto, deve seguir algumas regras, como:

permanecer no endereço que for designado durante o repouso e nos dias de folga;

cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho;

não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

quando determinado, deve comparecer em juízo, para informar e justificar suas atividades.

Ele foi condenado a 30 anos de prisão pela morte de Isabella.

O Ministério Público de São Paulo declarou que irá recorrer da decisão da pena em liberdade.

Veja também País Mãe de Isabella Nardoni homenageia a filha no dia em que ela completaria 22 anos País Alexandre Nardoni consegue regime aberto e deve deixar cadeia ainda nesta segunda (6)

RELEMBRE O CASO

O caso Nardoni chocou o Brasil em 2008, ano em que Isabella foi morta, segundo a investigação, pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. A criança foi asfixiada e jogada da janela do sexto andar do apartamento do ex-casal.

Anos após a partida de Isabella, a mãe conseguiu reestruturar sua vida, se casou com Vinícius Francomano e, juntos, eles são pais do menino Miguel, de 7 anos, e de Maria Fernanda, de 4 anos.

Já Alexandre Nardoni cumpria pena na Penitenciária de Tremembé II, no interior de São Paulo. Detido há 15 anos, ele estava em regime semiaberto desde 2019.