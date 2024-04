Mãe de Isabella Nardoni homenageia a filha no dia em que ela completaria 22 anos

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, publicou uma homenagem saudosa e emocionante à filha em seu perfil no Instagram. A menina completaria 22 anos nessa quinta-feira, 18 de abril.

Legenda: Isabella foi homenageada pela mãe nas redes sociais Foto: Reprodução

A mãe mostrou fotos da filha ainda bebê e também dela criança, além de compartilhar uma declaração de amor. "Neste dia, você, sem ao menos saber, realizou o meu grande sonho: o sonho de me tornar mãe. Não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido diferente. Você me ensinou muito desde a sua chegada, desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro abraço até o nosso último. Só quero que você saiba que meu coração, meus pensamentos, são sempre seus. Sempre sentirei a sua falta! Saudades infinitas, minha eterna boneca. Eu te amo muito!", escreveu.

Veja também País Justiça mantém prisão de mulher que levou idoso morto a banco no RJ País Prefeita de SC causa polêmica ao jogar no lixo livros de programa incentivado pela Lei Rouanet

O post teve mais de 330 mil curtidas e diversos comentários. "Meu Jesus amado… uma das piores dores que o Brasil todo sentiu", disse uma pessoa. "Arrepiada. Não existe pena na terra o suficiente para pagar o fato de ter impedido uma mãe de ver sua filha crescer", avaliou outra seguidora. "Eu era uma criança na época do caso, foi o meu primeiro caso que eu me sensibilizei e acompanhei tudo, mesmo sendo tão pequena, marcou demais. Jamais será esquecida", disse mais uma.

Relembre

O caso Nardoni chocou o Brasil em 2008, ano em que Isabella foi morta, segundo a investigação, pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. A criança foi asfixiada e jogada da janela do sexto andar do apartamento do ex-casal.

Anos após a partida de Isabella, a mãe conseguiu reestruturar sua vida, se casou com Vinícius Francomano e, juntos, eles são pais do menino Miguel, de 7 anos, e de Maria Fernanda, de 4 anos.

Já Alexandre Nardoni cumpre pena na Penitenciária de Tremembé II, no interior de São Paulo. Detido há 15 anos, e em regime semiaberto desde 2019, ele vive expectativa de conseguir a progressão para o regime aberto, de acordo com informações do site Terra de fevereiro deste ano.