Cachorro 'invade' palco do Rock in Rio e viraliza; veja vídeo

Ele subiu ao palco, desfilou e foi aplaudido. Mas não cantou. Um cachorro foi "atração de sucesso" neste domingo (4) no Rock in Rio. O bichinho, um vira-lata caramelo, "desfilou" em um dos palcos do festival e foi ovacinado pelo público.

O breve momento, que aconteceu entre shows do festival, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Veja imagens do cachorrinho no Rock in Rio:

Rock in Rio hoje (4)

O festival tem como uma das principais atrações deste domingo o cantor Justin Bieber. O show dele no Rock in Rio está confirmado, mas há informações de que o restante da turnê no País não vai mais acontecer. Justin tem enfrentado problemas de saúde que já causaram cancelamentos em outros momentos.