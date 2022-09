Onde assistir ao Rock in Rio ao vivo? Veja que horas começam os shows de hoje (4)

Os shows do festival Rock in Rio continuam neste domingo (4), com nomes como Justin Bieber, Demi Lovato e Gilberto Gil. O cearense Matuê se apresenta no Palco Sunset. Será possível acompanhar as apresentações na TV aberta, em canais por assinatura e em streaming. (Veja a lista dos canais abaixo)

Onde assistir?

Multishow: terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset , a partir de 15h;

terá transmissão ao vivo do , a partir de 15h; Canal Bis: terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30;

terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30; TV Globo: fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, neste domingo, após o "Vai que Cola".

fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, neste domingo, após o "Vai que Cola". Globoplay: exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo";

exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo"; g1: exibição da transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura em tempo real para usuários logados.

Shows de 4 de setembro, domingo

Palco Mundo

23h - Justin Bieber

20h35 - Demi Lovato

18h25 - Iza

16h15 - Jota Quest

Palco Sunset

21h55 - Gilberto Gil com família

19h30 - Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

17h20 - Luísa Sonza com Marina Sena

15h10 - Matuê

New Dance Order

2h30 - Lost Frequencies

1h - Liu

23h15 - Samhara

22h15 - Sickick

20h45 - Dubdogz

19h15 - Cat Dealers

18h - Gabe

17h - Öwnboss

16h - Maz

Espaço Favela

20h05 - Funk Orquestra

17h55 - Buchecha

16h30 - Taylan

Palco Supernova

19h30 - Lil Whind (Whindersson Nunes)

17h30 - Wc no Beat & Convidados Felp22, Hyperanhas e MC TH

Rock District

19h10 - Evandro Mesquita e The Fabulous Tab

17h - Lucy Alves

15h20 - Fonk's Gang

Highway Stage

16h - JP Bonfá

15h30 - Pedro Mahal + Buraco Blues

15h - Betta

Rock Street Mediterrâneo