Shows de Justin Bieber no Brasil são cancelados, diz Multishow

Atração da noite deste domingo (4) no Rock in Rio, Justin Bieber não deve fazer os outros shows marcados para a turnê brasileira. A informação foi dita pela apresentadora do Multishow, Ana Clara, durante transmissão do festival no Rio de Janeiro.

"Como vocês viram, o Justin está passando por alguns problemas de saúde, cancelou os outros shows, mas fez questão de manter a apresentação dele no Rock in Rio", disse Ana Clara.

Assista ao momento em que Ana Clara comenta o possível cancelamento:

Após a repercussão da fala, Ana Clara voltou a comentar a possibilidade de cancelamento durante a transmissão do festival dizendo que são "informações extraoficiais"

"Tem muita coisa rolando na internet sobre os outros shows que ele vai fazer. Então não temos confirmação de cancelamento, ou confirmação de show", disse a apresentadora.

Rumores sobre a realização ou não da turnê de Justin circularam nos últimos dias nas redes sociais. Na sexta-feira (2), o colunista Léo Dias, do Metrópoles, afirmou que os shows estavam cancelados. Léo Dias foi quem informou, também na sexta, que Justin já tinha desembarcado no Brasil.

Problemas de saúde

Ainda no fim de 2019, Justin Bieber descobriu ter a Doença de Lyme. A enfermidade é provocada pela bactéria Borrelia burgdorferi e transmitida por carrapatos. Dentre os sintomas, estão:

fadiga

febre

dores no corpo

lesões na pele

A doença não é tão comum, e cidades urbanas não costumam ser o foco de transmissão. Porém, caso a pessoa seja picada por carrapato, é preciso procurar um médico o mais rápido possível.

Em junho deste ano, Justin apareceu com parte do rosto paralisado em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (10). O artista explicou os sintomas da Síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido. Ele chegou a adiar turnê para tratar a síndrome.