Justin Bieber chega ao Brasil para o Rock in Rio, diz colunista; veja dia do show

O cantor Justin Bieber, um dos artistas que se apresentam neste domingo (4) no festival Rock in Rio, já chegou em solo brasileiro. A informação foi confirmada pelo colunista Léo Dias na manhã desta sexta-feira (2).

Segundo a coluna, a equipe do cantor já havia dado dicas da data da chegada por meio das redes sociais. Um dos seguranças do canadense, por exemplo, teria publicado uma imagem no avião com destino ao Rio de Janeiro.

Justin Bieber teria chegado ainda no início desta manhã, pelo Aeroporto do Galeão (GIG). Anteriormente, publicações da imprensa já haviam informado que o artista chegaria junto de 70 membros da equipe pessoal.

Surpresas

Ainda segundo o colunista Léo Dias, a setlist do show de Bieber, que é a atração principal do dia 4/9 no Rock in Rio, foi feita especialmente para os fãs brasileiros. Esta seria uma surpresa preparada por ele para o público.

Além disso, outra curiosidade que cerca a chegada dele ao Brasil é o fato de que ele teria pedido para que todo o seu camarim fosse montado com móveis e decoração em branco, também solicitando uma série de comidas brasileiras no cardápio.