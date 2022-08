Justin Bieber cancela Meet & Greet no Brasil; valores chegavam a R$ 5 mil

O cantor Justin Bieber cancelou o 'meet & greet' com fãs que faria durante a passagem em shows pelo Brasil. A experiência, chamada de o "Justice VIP Experience" e que consiste na oportunidade de encontrar pessoalmente o artista, tinha o valor R$ 5.500 e contemplava entrada prioritária da pista premium, tour pelos bastidores do show, brindes e uma foto em grupo com Bieber, esta última que não está mais inclusa.

Agora, o valor do pacote foi reduzido para R$ 3.500 e não estão mais inclusas as opções de foto em grupo e possibilidade de conhecer o canadense.

Saúde

No mês de junho deste ano, Bieber chegou a adiar alguns shows da turnê por motivos de saúde. Agora, na motivação para o cancelamento do encontro com fãs, a equipe dele citou uma forma de preservá-lo nesse sentido.

Recentemente, ele utilizou o Instagram para mostrar uma parte do rosto paralisada, explicando que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

Para os fãs que já realizaram a compra, a opção será receber um reembolso parcial do valor ou cancelar o pacote na íntegra, recebendo o reembolso integral da compra. Até o momento, a equipe do cantor ainda não se pronunciou.