Tati Diniz, ex-empresária da humorista Tatá Werneck, morre de câncer aos 44 anos

A empresária artística Tati Diniz, de 44 anos, morreu vítima de um câncer na tarde dessa quarta-feira (17). Ao longo da carreira, a profissional gerenciou a carreira de nomes como Tatá Werneck, Rafa Brites, Paloma Tocci e Thiago Oliveira. Ela deixa um filho de 15 anos.

Internada em um hospital privado de São Paulo, Tati havia sido submetida a uma cirurgia no intestino em abril deste ano, quando completou 44 anos ao lado de amigos famosos em uma festa à fantasia.

A humorista Tatá Werneck lamentou a morte da ex-empresária, a quem chama de "amiga". Segundo a comediante, Tati estava rodeada do amor do filho, do marido e da mãe ao longo do tratamento contra a doença.

"Mesmo passando por todas as dificuldades que passou, nunca te vi reclamar. Eram só palavras de esperança. Eu te agradeço por tudo, minha amiga".

Rafa Brites, ex-apresentadora da TV Globo, disse que trocou mensagem com Tati um dia antes do falecimento dela.

"Falamos que nos amavamos, e amor não acaba assim quando o corpo se despede, ele expande ao se libertar da densidade. Obrigada por TUDO o que vc representa na nossa vida, na minha história profissional", ressaltou.