Casa de Hebe no Morumbi avaliada em R$ 60 milhões tem 7 mil m²; veja fotos

Ainda sem comprador desde 2012, quando Hebe Camargo faleceu aos 83 anos, o imóvel da apresentadora no Morumbi, em São Paulo, virou um "elefante branco" nas palavras do filho dela, Marcelo Camargo. A casa de luxo tem 7 mil metros quadrados e foi avaliada em R$ 60 milhões. O herdeiro disse que os custos de manutenção do imóvel têm "corroído" a fortuna deixada pela artista.

Além da estrutura intacta, todos os objetos pessoais, as obras de arte, como os quadros de Di Cavalcante e Gustavo Rosa, e os móveis deixados por Hebe seguem na mansão, que tem cinco casas geminadas.

Legenda: Sala do imóvel da apresentadora tem mesa de jantar, lustre e objetos de decoração Foto: Reprodução

Um dos espaços preferidos da apresentadora era a capela construída, cuja inauguração foi um ano antes da morte dela. O santuário, que possui altar, bancos e imagens de santos católicos, chegou a receber uma missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi.

Legenda: Capela construída na mansão de Hebe Camargo segue intacta Foto: Reprodução

A área externa da casa conta um jardim e uma piscina gigante cercada de palmeiras. Marcelo Camargo mostrou o espaço em vídeos gravados durante a pandemia de Covid-19 para o seu canal no YouTube.

Legenda: Área externa na casa milionária de Hebe Foto: Reprodução

Patrimônio

“Minha mãe investiu tudo na casa dela. Ela adorava ir comprando as casas ao lado e aumentando, mas aquilo virou um elefante branco. Para você vender aquilo é muito difícil, porque é um patrimônio muito grande", afirmou o herdeiro.

Marcelo também usou o canal no YouTube para desmentir a informação de que a mansão à venda no litoral de SP pertence à mãe. Ele esclareceu que o imóvel era de propriedade de Claudio Pessuti, sobrinho da apresentadora, que morreu em 2021.