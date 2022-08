Entrevista de Jô Soares com Nair Bello e Hebe Camargo viraliza nas redes após morte de apresentador

A morte de Jô Soares, na manhã desta sexta-feira (5), despertou memórias afetivas dos assíduos telespectadores do "Programa do Jô" na TV Globo. Nas redes sociais, o público relembrou a icônica entrevista do apresentador com Hebe Camargo, Nair Bello e Lolita Rodrigues.

A entrevista com as atrizes foi exibida no ano 2000 no Programa do Jô e reexibida em 2012, como forma de homenagem à Hebe Camargo, que morrera naquele ano.

Veja vídeo do programa do Jô com as atrizes:

Um das brincadeiras que ganharam recortes de vídeos foi um elogio de Jô a forma física das atrizes.

"Vocês estão em uma forma espetacular", declarou Jô Soares. A atriz Nair Belo, respondeu: "É porque você não viu a gente sem roupa". A plateia caiu no riso com a interação.

Veja tweets sobre o programa