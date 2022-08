Jô Soares e Cláudia Raia namoraram, mas diferença de idade atrapalhou relação, disse atriz

O apresentador Jô Soares, que morreu na madrugada desta sexta-feira (5) aos 84 anos, em São Paulo, já namorou com a atriz Cláudia Raia por dois anos, nos anos 80.

Na época, Cláudia namorava Raul Gazolla e se apaixonou por Jô. A aproximação aconteceu nos bastidores do programa “Viva o Gordo”. Eles tinham uma diferença de idade de 30 anos, e o apresentador decidiu terminar o relacionamento.

“Ele disse que talvez não aguentasse, a gente tinha 30 anos de diferença. Eu só tinha 17 anos, até o filho dele era mais velho do que eu”, contou Cláudia em entrevista em 2012, à revista “A”. A atriz ainda o descreveu como “o primeiro homem inteligente que conheceu”.

Fim do namoro de Jô Soares e Cláudia Raia

Em entrevista recente ao canal Téte a Theo, comandado por Theodoro Cochrane, Cláudia voltou a relembrar o relacionamento e confessou que sofreu com o fim.

“Eu não queria nada dele, entendeu? Eu não tava nem sabendo porque eu tava ali, eu estava era apaixonada por ele e me ferrei um pouco. Eu me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo a relação. Eu fiquei bem mal”.

Cláudia ainda relatou que Jô salvou sua vida ao detectar um melanoma cancerígeno na perna dela. “Ele tinha tido um melanoma cancerígeno, olhou e detectou. Falou que ia me levar num médico, me levou no dr. Dráuzio Varella da época, que tirou a minha pinta. Imediatamente era um melanoma cancerígeno. Ele me salvou, na verdade. Dali a gente começou uma relação de amizade”.

A atriz ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Jô Soares. Na quinta (4), ela comemorou o aniversário de 53 anos do marido, o ator Jarbas Homem de Mello.