Parceiro de Jô Soares por mais de duas décadas, Ubiraja Penacho dos Reis, conhecido como Bira, voltou a ser lembrado nesta sexta-feira (5), após a morte do ex-apresentador, de quem era amigo íntimo e baixista de seu programa diário na TV Globo.

Morte de Bira

Bira, que ganhou fama por integrar o sexteto musical do "Programa do Jô", faleceu no dia 22 de dezembro de 2019 por complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em São Paulo.

O músico construiu uma afinidade com o baixo através de amigos na Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde integrou o coral universitário. Esteve com Jô entre 1992, ainda no SBT, até 2016, na TV Globo, que encerrou o talk show.

'Intensa alegria'

À época do falecimento, Jô afirmou que falava ocasionalmente com o baixista, mas sabia através de funcionários da situação do amigo. "Já não vinha bem. Ele era uma resistência, mesmo já debilitado. Tinha uma intensa alegria e a transmitia com aquela gargalhada marcante", lembrou.

"Ele era muito bem informado, lia demais, participava ativamente de todas as entrevistas. Quando fazíamos shows fora do programa com o Sexteto, era sempre o mais tietado. Vai fazer muita falta", completou Jô.