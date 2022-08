Quem foi Rafael Soares, filho de Jô que faleceu em 2014

A morte do apresentador Jô Soares despertou a internet em pesquisas sobre a vida e a obra do comunicador. Ao mesmo tempo, o interesse por saber se o carioca tinha filhos também. Rafael Soares, fruto do relacionamento de Jô com a atriz Therezinha Millet, conviveu com o pai até os 50 anos. Autista, ele era apaixonado por rádio e faleceu aos 50 anos.

Rafael Soares morreu no dia 31 de outubro de 2014. O único herdeiro de Jô Soares lutou contra um câncer no cérebro. Ele chegou a ser internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Rafael sofria de autismo de alto nível. Jô Soares sempre foi discreto sobre a doença do filho. No fim da vida, Rafael Soares morava com a mãe, a atriz Theresa Austregésilo, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Jô Soares homenageou filho em programa

Legenda: Rafael Soares na infância Foto: Reprodução/TV Globo

No dia do falecimento do herdeiro, o apresentador fez uma grande dedicatória na abertura do programa diário na TV Globo.

"Passou a vida inteira na realidade do seu próprio mundo com corpo de adulto, coração e alma de criança. Tinha ouvido absoluto, por isso tocou piano. Adorava música, mas sua grande paixão era o rádio. Tinha sua própria emissora em casa, cujo o alcance era as pessoas que o visitavam", declarou Jô Soares.

O apresentador ainda colocou vinhetas do programa do filho, criada pelo músico Derico, para tocar no programa.

"Mesmo operando em casa, ele não deixava de ser um DJ muito competente. Trocava experiência e conhecimentos com o radialista Roberto Canázio da rádio O Globo do Rio, seu amigo que ele adorava e era adorado de volta. Chamava de colega, o Canazio", comentou o apresentador.

Na oportunidade, o apresentador encerrou a gravação dedicando o programa ao filho e foi aplaudido de pé pela plateia. “Obrigado por todo carinho, afeto e senso de humor de vocês hoje. Começou difícil, e graças a vocês foi se tornando mais leve e alegre”, agradeceu.