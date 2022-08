Relembre oito frases de Jô Soares que marcaram época

O humorista e escritor Jô Soares morreu, nesta sexta-feira (5), aos 84 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho, quando deu entrada na unidade de saúde para tratar uma pneumonia. A causa do óbito não foi divulgada.

Ele foi um artista versátil, ganhando fama como apresentador de televisão, humorista, escritor, ator e diretor. Ao longo dos anos, foi autor de diversas frases de destaque. Abaixo relembre as principais citações associadas a ele.

Confira oito frases de Jô Soares

Jô Soares Humorista e escritor "O medo da morte é um sentimento inútil: você vai morrer mesmo, não adianta ficar com medo. Tenho medo de não ser produtivo."

A afirmação acima foi realizada pelo apresentador durante uma entrevista ao Fantástico, em 2012.

Considerado um pioneiro no stand-up, Jô fez história no humor televisionado.

"Tudo o que fiz e tudo o que faço sempre tem como base o humor. Desde que nasci, desde sempre."

"O meu humor tem sempre um fundo político, sempre tem uma observação do cotidiano do Brasil."

"O humor foi minha maneira de ser diferente, em vez de ser diferente pelo fato de ser gordo."

No teatro, reuniu textos e performances com tom crítico e cômico, sempre em referência à rotina do País.

"Os meus personagens são muito mais baseados no lado psicológico e no social do que na caricatura pura e simples. Eu nunca fiz um personagem necessariamente gordo. Eles são gordos porque sou gordo."

"Sou um chorão de marca maior com coisas comoventes, de tristeza, não."

"Sou um hipocondríaco de doenças exóticas. Beriberi – nem sei o que é, mas tenho pavor de pegar isso."

Jô Soares Humorista e escritor "A vida continua... A vida é, sabe... É o que a gente veio fazer aqui."

