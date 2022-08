O que fazia Jô Soares após sair da Globo?

O apresentador Jô Soares marcou a TV brasileira com entrevistas diárias na Globo. Desde o fim do "Programa do Jô", em 2016, o escritor e humorista estava longe dos holofotes. A morte do carioca, nesta sexta-feira (5), despertou as redes sociais sobre as últimas aparições dele em entrevistas.

Em 2020, um dos últimos registros do apresentador, foi no programa de entrevista ao Provoca, da TV Cultura, com Marcelo Tas.

Veja entrevista de Marcelo Tas com Jô Soares

No programa, Jô Soares foi questionado por Tas se ele tinha alguma tristeza por estar fora da televisão. “Eu acho que consegui fazer a minha carreira no período correto. Quando eu acabei o meu programa, a televisão já estava em decadência. Não estou falando isso num sentido ruim, é uma coisa histórica”.

Na época, Jô também declarou que não tinha medo da morte. “Eu não tenho medo da morte, tenho medo de ficar improdutivo. Só espero morrer ‘pá, acabou’. Fiquei com medo de ficar velho quando eu passei dos 40, depois dos 80 eu já estou acostumado”, disse o apresentador.

Última aparição pública de Jô Soares foi tomando vacina contra Covid-19

Legenda: Jô Soares no Jornal Nacional Foto: Reprodução/TV Globo

Jô Soares foi visto publicamente pela última vez ano passado ao aparecer para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O registro foi feito pela TV Globo, em fevereiro de 2021.

De dentro do carro no estádio do Pacaembu, o apresentador se mostrou feliz ao receber imunizante ao falar com jornalistas. Ele ainda fez um apelo.

“É fundamental fazer uma campanha porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda, eu não entendo, e tem gente que não toma a vacina. Isso é realmente uma coisa medieval”, disse em entrevista, que chegou a ser exibida no Jornal Nacional.