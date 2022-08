Flávia Soares, Teresa Austregésilo e Sylvia Bandeira: conheça as esposas de Jô Soares

A morte de Jô Soares, de 84 anos, foi confirmada oficialmente na madrugada desta sexta-feira (5) e a ex-esposa do ator e escritor, Flávia Pedras, foi uma das primeiras a prestarem homenagem ao artista.

Apesar de ter sido a única a falar publicamente sobre o falecimento até então, Jô Soares foi casado com três mulheres ao longo da vida.

Theresa Austregésilo

A relação com Therezinha teve início em 1959, quando ele frequentava o ambiente teatral no Rio de Janeiro. A atriz era parte do elenco da peça 'Pedro Mico', de Antonio Callado, e se apresentava no Teatro de Bolso, em Ipanema.

Na época, Jô e Therezinha eram chamados de Bolinha e Luluzinha, segundo matéria do jornal Folha de S. Paulo, e se mudaram para São Paulo juntos em 1960.

Juntos, os dois tiveram o filho Rafael, que acabou sendo a maior dedicação de Therezinha com o passar dos anos. Ele faleceu aos 50 anos, em 2014.

Já o relacionamento de Jô e Therezinha teve fim em 1979, cerca de vinte anos após o início dos encontros entre os dois.

Sylvia Bandeira

O casamento com Sylvia teve início em 1980 e não foi tão longo, se encerrando em 1983. Apesar disso, os dois se mantiveram próximos por anos, mas acabaram se distanciando.

"Não somos íntimos, mas mantemos contato. Quando eu ia ao seu programa, sentia um primeiro olhar de carinho e depois uma coisa mais fria, que achava estranho. Talvez porque fui eu quem cortei (o relacionamento), depois de dois anos. Tenho lembranças maravilhosas. Ele era tudo, a paixão, o carinho, o humor, o incentivo. Nós ríamos muito. Jô foi uma pessoa importantíssima na minha vida", disse Sylvia em entrevista ao O Globo em 2021.

Flávia Pedras

Flávia foi a última esposa de Jô Soares, com quem ele manteve relacionamento entre 1987 e 1998. Entretanto, os dois pareciam ser próximo até os dias mais recentes.

No Instagram, Flávia foi a responsável por anunciar a partida do artista. Segundo ela, o funeral de Jô terá apenas a presença da família e de amigos mais próximos.

"Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo", escreveu, de forma afetuosa.

Atualmente, Flávia é casada com a cantora Zélia Duncan.