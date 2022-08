João Guilherme revela que Leonardo não foi um pai presente 'desde bebê'

João Guilherme revelou que o pai, Leonardo, não foi presente durante os primeiros anos de vida dele. O ator explicou, nessa quarta-feira (17), em entrevista ao PodDelas, que a distância e a rotina de shows do cantor adiou o início do aprofundamento da relação deles até os seis ou sete anos do artista.

João Guilherme ator "Meu pai não foi presente desde bebê. Nunca tive meu pai para ficar vendo ele. [Ainda mais] antes dos seis anos em Goiânia."

Além da agenda lotada do sertanejo e o fato dos dois residirem em Estados diferentes— o pai mora em Goiânia, enquanto João em São Paulo —, o jovem contou que a mãe, a empresária Naira Ávila, não permitia que ele ficasse constantemente viajando.

"Vivi e cresci com a família da minha mãe. Meu pai, fui começar a trocar umas ideias com ele, tinha uns sete anos, seis. Digo de ir, ser presente. Ele mora em Goiânia, é em outro Estado. Minha mãe, até eu ter seis anos, não queria que eu ficasse também viajando", explicou.

Em seguida, o ator reforçou que, ao longo dos anos, Leonardo passou a ser mais presente, conquistando o próprio lugar. No entanto, a relação se manteve diferente da mantida pelo cantor com os outros filhos.

"O Zé Felipe, por exemplo, cresceu na casa do meu pai, ele é filho da Poliana, que é esposa do meu pai. Os três juntos lá. E aí sim, [ele] tem meu pai todo dia tocando violão, cantando. Se eu tivesse esse contato maior, talvez hoje em dia já saberia muito mais e ia ser muito mais gostoso saber tocar violão", declarou.

Tio foi referência musical na infância

Apesar de ser filho do cantor, João contou no episódio que a referência musical que marcou a infância foi o tio, o cantor Pe Lu, ex-Restart, e o avô, César.

João Guilherme ator "Minha referência era meu tio, rockstar, pop, amava Restart. As calças coloridas. Meu pai foi uma coisa que veio um pouco depois."

"Cresci em São Paulo com a minha mãe e minha mãe é ex-mulher do meu pai. Você acha que ela quer ficar ouvindo sertanejo dentro de casa? A resposta é não. Ela gosta de sertanejo, mas você acha que minha mãe vai ficar colocando as músicas do meu pai para tocar dentro de casa? Claro que não. E com o marido dela?", explicou.

