Viih Tube e Eliezer assumem namoro: 'guerreira foi abatida'

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer assumiram um relacionamento sério nas redes sociais nesta quarta-feira (17). A atriz celebrou o pedido de namoro e compartilhou a novidade com os fãs em publicação no Instagram.

Eli preparou uma surpresa romântica em um hotel estilo cabana para a influenciadora, com direito a pétalas de rosas e balões personalizados com o pedido: "Viih, namora comigo?".

Foto: Reprodução/Instagram

"Tô namorando, a guerreira foi abatida! Quando eu assisti a ele pela TV, já achei ele um cara sensacional, tão leve, humano, um coração tão bom e, de combo, ainda era engraçado, gostoso e safado!", escreveu a artista na legenda da publicação.

"Quando a gente se conheceu, de cara, foi uma conexão muito gostosa, como se eu conhecesse ele há anos, mas a gente se olhava e falava: 'Não quero nada sério agora, tá?'. Mas quando fui ver, já estava apaixonada por você!", continuou.

A youtuber ainda brincou sobre a Farofa da Gkay, evento em que, no ano passado, ela aproveitou solteira. "E a Farofa que lute que eu tô feliz demais. Gente, agora eu tenho namorado, quem diria hahaha", brincou Viih Tube.

Foto: Reprodução/Instagram

Diversos amigos famosos e fãs comentaram na publicação desejando felicidades ao novo casal, como Eslovênia Marques, Brunna Gonçalves e Rodrigo Mussi.

Viih e Eliezer começaram a viver um affair no último mês de maio. Desde então, eles são vistos juntos com frequência, com direito viagens e registros nas redes sociais.