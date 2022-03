'Pior cara que já conheci', diz Viih Tube após término com Lipe Ribeiro

A youtuber e ex-BBB Viih Tube se manifestou após seu ex-affair, Lipe Ribeiro, declarar em entrevista, nesta terça-feira (22), que ela "confundiu as coisas" e que o romance chegou ao fim por "crises de ciúmes" dela.

Indignada, a influencer desabafou com os fãs sobre as declarações no Instagram. "Nossa, garanhão desapegado, sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente pra não te expor assim, e mulher nenhuma confunde as coisas sozinha, quem não deixava claro e manipulava tudo era você", escreveu.

"Até em Sorocaba conhecer família você foi, e amizade é o c*****, você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável. Você foi meu maior livramento, quero é distância. Você não merece metade do que já fiz por você", completou ela.

Legenda: Viih Tube detona ex, Lipe Ribeiro, em comentário no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, no Twitter, Viih Tube continuou a detonar o ex. "Ai, que raiva. Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso: ingrato do cara***. Sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei. Maluco é você, nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você", comentou a atriz, que ainda agradeceu pelo "livramento".

Entenda o caso

Em entrevista ao podcast Bulldog Show, Lipe deu sua versão sobre o término do relacionamento com Viih, o que causou a revolta da ex-BBB.

"Foi real (o relacionamento). Começou na Farofa da GKay e estava maneiro. A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e 'vamo' embora. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices", começou o ex-Fazenda.

"A gente fechou algumas publicidades juntos, que pagaram horrores, mas eu não consigo manter relacionamento assim", declarou o influencer.

Viih Tube e Lipe Ribeiro viveram um affair, entre idas e vindas, desde dezembro de 2021, quando se relacionaram pela primeira vez na Farofa da Gkay.