Fãs apontam indireta de Viih Tube a Lipe Ribeiro: 'passo o carnaval de mãos dadas'

Após aproveitar muito a vida de solteira, a influenciadora Viih Tube postou um vídeo que indica que os dias sem namorado estão contados.

"Tem um que se falar 'acabou a farra', eu passo o carnaval de mãos dadas", brincou a ex-BBB que está passando os dias de folia no Rio de Janeiro.

Nos comentários, os seguidores de Viih começaram a especular que a indireta seria para Lipe Ribeiro, com quem a influencer tem um affair desde a Farofa da Gkay, que aconteceu em dezembro na Capital cearense.

Pocah, que participou da mesma edição do BBB de Viih, comentou: "Lipe, reage".

"Começa com Li e termina com Pe", comentou uma seguidora. "Lipe, eu acho que é você que ela quer", escreveu outra.

Festa de 22 milhões

Na última quarta-feira (23), a ex-BBB comemorou a marca de 22 milhões de seguidores no Instagram com a festa "Barraca do Beijo da Viih".

Marcaram presença, além de famosos da internet, alguns ex-BBBs, como Rodrigo Mussi, Gabi Martins e Felipe Prior.

Na festa, Lipe Ribeiro subiu ao palco com Viih e dos dois deram um beijão. Porém na sexta-feira (25), a influencer foi vista aos beijos com outro rapaz em uma festa.