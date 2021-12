A influenciadora digital Viih Tube, ex-BBB 21, relatou ter pago R$ 2,5 mil em uma viagem de táxi de São Paulo para o Rio de Janeiro para se encontrar com o também influenciador Lipe Ribeiro. A jovem comentou o episódio, nesta quarta-feira (15), nas redes sociais.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez no evento " Farofa da Gkay ", no último dia 8 de dezembro. No Instagram, o casal comentou sobre o encontro inesperado.