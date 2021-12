Em novo livro, Viih Tube relata estupro sofrido aos 16 anos: 'A gente não esquece'

Em seu livro "Cancelada", a influenciadora digital Viih Tube, ex-BBB 21, relata um duro capítulo de sua vida: um estupro sofrido aos 16 anos. A paulista lamenta não ter conseguido falar sobre o assunto antes, mas diz que "é o tipo e coisa que a gente não esquece".

"Disse 'não' diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo", conta a jovem de 21 anos.

A violência sexual ocorreu durante uma viagem com amigos. Ela pontua que após o caso ficou com medo de denunciar e ninguém acreditar na história.

No entanto, ela alertou pessoas próximas e conhecidas sobre o estuprador. O homem, inclusive, é uma pessoa pública e trabalha com internet assim como Viih.

"Até hoje sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios", relata.

Consciência

"A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar", assinala Viih Tube.

O livro "Cancelada", que traz como a youtuber lidou com a cultura do cancelamento em torno de suas atitudes, foi lançado na Bienal do Livro, em São Paulo, nesse último fim de semana.

Com 128 páginas, a produção tocam ainda em assuntos como agressão, traição e suicídio.