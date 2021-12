Whindersson Nunes adia sessão de autógrafos no Piauí após apresentar sintomas de infecção alimentar

Após apresentar sintomas de uma intoxicação alimentar, Whindersson Nunes resolveu adiar a sessão de autógrafos de seu livro, "Vivendo como um Guerreiro", que aconteceria em uma livraria em Teresina, no Piauí, nesta segunda-feira (13). A informação foi divulgada pelo próprio humorista em suas redes sociais.

"Desde ontem (12), o artista apresenta sinais de intoxicação alimentar e está sob cuidados médicos. Uma nova data será anunciada em breve", escreveu em um aviso. "Doendo o estomaguinho", brincou ainda, no Twitter.

Legenda: "O artista apresenta sinais de intoxicação", diz comunicado nas redes sociais do comediante Foto: Reprodução/Instagram

A priori, havia a especulação de que Whindersson estaria com problema na garganta e não era descartada a possibilidade de uma gripe.

"Desculpa a voz hoje realmente não tava boa mas eu dei meu melhor!!", disse o humorista em uma postagem nesse domingo (12), em agradecimento ao show realizado em Goiânia (GO).

Trajetória revisitada

O livro "Vivendo Como um Guerreiro" foi lançado em novembro. Na obra, Whindersson descreve sua trajetória até o sucesso.

"Do interior do Piauí, brotou um menino espalhador de alegrias, um guerreiro na arte de pedir licença às adversidades e prosseguir vencendo. Whindersson tem a capacidade de ler a alma das pessoas e entrar nelas. É atento com o outro", antecipa a sinopse do livro na Amazon.