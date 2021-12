Viih Tube diz ter ficado com todos os anônimos da 'Farofa da Gkay'

Após três dias da "Farofa da Gkay", a ex-BBB Viih Tube resolveu ir às redes sociais falar sobre a festa. Nesta quinta-feira (9), ela deu detalhes sobre pegação e revelou ter até ficado com todos os anônimos.

"Eu fiquei com muita gente, mas uma boa parte eram pessoas anônimas. Acho que não sobrou uma pessoa anônima que não beijei", disparou ela nas redes sociais.

A youtuber ainda ressaltou que curtiu as festas do BBB21 da mesma forma. Viih Tube não ficou com ninguém na casa porque ainda era comprometida com Bruno Magri.

"Curtia as festas igual, loucamente, ficava doidona. Só que a parte da pegação, não, porque eu namorava. Quando eu amo, eu amo. Quando namoro, sou fiel", afirmou.

Um dos nomes que chamou atenção com quem ficou com Viih Tube foi um ex-participante de "A Fazenda", Lipe Ribeiro. O influenciador Isaías foi outro nome que entrou na lista da ex-BBB.