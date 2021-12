Jogadores do Fortaleza marcam presença na Farofa da Gkay

Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza ainda tem um compromisso importante contra o Bahia, nesta quinta-feira (9), às 21h30, pela super 38ª rodada do Brasileirão. O Tricolor tenta chegar à 4ª colocação no certame e também pode decidir o futuro da briga pelo Z-4. O time baiano, rival do Leão do Pici, luta contra Grêmio e Juventude.

Mesmo com essa missão pela frente, três jogadores do Tricolor de Aço estiveram na badalada festa 'Farofa da Gkay', que acontece em hotel de Fortaleza, e comemora o aniversário da digital influencer Gessica Kayane durante três dias. Lucas Crispim, Lucas Lima e Ederson marcaram presença no evento da noite desta terça-feira (7).

Desconforto muscular

Destaque absoluto do Fortaleza na temporada, Crispim compareceu pela segunda vez ao evento. Ele também foi visto na noite desta segunda-feira (6) e não atuou na derrota do Leão contra o Cuiabá na mesma data. Segundo o clube, o ponta-esquerda teve um desconforto muscular.

Ederson, outro atleta clicado na noite de ontem, também não atuou diante do Dourado. Neste caso, o clube divulgou que o atleta estava resolvendo 'questões particulares'. Ainda não se sabe se os dois atletas acima têm condições de atuar contra o Bahia.

Lucas Lima jogou contra o Cuiabá e não teve problemas físicos. Ele deve estar na equipe titular do técnico Juan Pablo Vojvoda contra o Bahia.

Se o Fortaleza perder ou empatar contra o Tricolor Baiano, o Grêmio está automaticamente rebaixado para a segunda divisão, independente do resultado contra o Atlético-MG . Mais de 30 mil torcedores do Fortaleza confirmaram presença para partida no Castelão.