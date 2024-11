Pio e um acesso memorável pelo Ceará em 2017 | Cearácast

Uma das peças importantes, com gols memoráveis no acesso do Ceará de 2017, Pio foi o convidado do Cearácast desta semana. O jogador destacou sua carreira, passagens por clubes nordestinos e a histórica campanha que culminou com o retorno à Série A com o Alvinegro de Porangabuçu. Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio trouxe detalhes da vida do atleta que guarda boas lembranças com o futebol nordestino.

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Sportify.

