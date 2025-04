Britez admite que jogou Clássico-Rei lesionado e desabafa: 'Estou fazendo tudo que está ao meu alcance'

O zagueiro do Fortaleza, Emanuel Britez, usou suas redes sociais para esclarecer sua situação médica. Se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo, o jogador fez uma postagem em tom de desabafo. Britez admitiu que jogou lesionado no segundo jogo da final do Clássico-Rei e que isso acabou prejudicando sua recuperação para os jogos restantes da temporada.

"Quando machuquei o tornozelo naquela partida contra a Ferroviária, no Castelão, o Clássico estava se aproximando e eu não tive tempo de começar a me recuperar, perdi a primeira partida e para a segunda tomei a decisão de fazer muitas coisas, sabendo que isso me prejudicaria no futuro na hora da recuperação, inclusive piorando a lesão. Aceitei as consequências", disse o jogador.

O jogo contra o Ceará foi no dia 22 de março, última vez que Britez entrou em campo pelo Fortaleza. Em sua publicação, o zagueiro disse que iniciou outro tratamento e que resolveu explicar sua situação para diminuir rumores sobre seu estado clínico. No balanço médico que sempre é divulgado pela assessoria do Fortaleza, o estado de saúde do jogador não tem alteração há várias semanas. Jogador não tem prazo para retornar aos gramados.

Legenda: Brítez em ação pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

"Estou fazendo tudo que está ao meu alcance, tenho um grupo extraordinário que me apoia todos os dias, porque eles me veem todos os dias e a vontade que tenho de voltar e muitas vezes enlouqueço tentando encontrar resultados em um dia, não é fácil e ainda mais com a personalidade que tenho, mas a torcida devem saber que estou com meus companheiros até a morte e fazendo de tudo para voltar", disse.

O jogador também publicou um laudo médico sobre sua lesão. Procurada, a assessoria do Fortaleza disse que estava alinhando com o Departamento Médico do clube uma nota para ser enviada para a imprensa sobre a publicação do jogador.