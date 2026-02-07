Horizonte x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Horizonte e Floresta se enfrentam neste sábado (7) às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense 2026.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV.

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

A partida vale classificação para as semifinais. O Galo do Tabuleiro é o 2º do Grupo C com 1 ponto. Para o Horizonte, uma vitória garante vaga, desde que supere o Ferroviário no saldo de gols ou número de gols marcados, o Ferrão também ganhe seu jogo.

Um empate ou derrota também podem classificar o Galo, desde que o Ferroviário também tenha o mesmo resultado.

O técnico do Horizonte, Adriano Albino, espera um jogo equilibrado, até pelo fato do Floresta também mandar seus jogos no Domingão, perdendo assim, a vantagem de mando de campo.

"A questão do campo dessa vez não vai prevalecer, não será vantagem, pois nosso adversário conhece o palco do jogo e está adaptado ao Domingão. Preparamos bem a equipe na semana, e potencializamos o grupo pensando no Floresta. Sabemos que será muito difícil, como são todos os jogos no campeonato. A competição está mostrando isso. Nos preparamos bem, os jogadores assimilaram bem. Esperamos ao final dos 90 minutos, sairmos classificados".

O Floresta é o 3º colocado do Grupo D com 1 ponto. Para se classificar, precisa vencer e torcer para que o Iguatu não vença o Ferroviário.

Caso empate e o Iguatu perca estará classificado caso o supere no saldo de gols, que hoje é de 0 a -1 a favor do Azulão.

Se empatar, torce para que o Floresta também empate. E se perder, torce para que o Verdão também perca.

O meia Nonato espera que o Floresta faça um jogo mais preciso em finalizações contra o Horizonte, após empatar com o Ferroviário com 3 bolas na trave.

"Viemos com proposta de vencer, mas 3 bolas bateram no travessão. A gente se cobra e temos que caprichar na finalização. Agora é buscar nossa classificação contra o Horizonte".

Prováveis Escalações

Horizonte

Frank, Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Pedro Cavalini, Caio, Lauro, Ramos, Willian Anicete, Palominha e Betinho. Técnico: Adriano Albino

Floresta



Tiepo, Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio, Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges, Bismark, Matheusinho,

João Celeri. Técnico: Leston Junior

Arbitragem

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistente 1: Moracy Sousa

Assistente 2: Beatriz Ferreira