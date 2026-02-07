Norde Vôlei vence Brasília e se aproxima da classificação para os playoffs da Superliga B Masculina

O Norde Vôlei venceu o Brasília Vôlei/DF por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (7), no ginásio Aécio de Borba e ficou perto da classificação para os playoffs da Superliga B de Vôlei Masculino. Em mais uma atuação segura diante de seu torcedor, o Carcará venceu com parciais de 25 x 12, 25 x 23 e 25 x 15 e já pode garantir a classificação para os playoffs na próxima rodada com uma vitória e uma combinação de resultados.

Com a vitória, o Norde chegou aos 23 pontos em nove partidas - oito vitórias e uma derrota - se consolidando na vice-liderança da competição, três atrás do Montes Claros Vôlei/MG. Já o Brasília Vôlei/DF estacionou nos 16 pontos, na quarta posição.

O Jogo

Com sua escalação de segurança, Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros (ponteiro), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero), o Norde fez um de seus jogos mais tranquilos na Superliga B. No primeiro set o destaque foi a sequência de saque do oposto da Silva, que ficou 10 pontos seguidos e anotando incríveis oito aces. No final, uma grande vantagem, 25 a 12.

No segundo, o ritmo cearense diminuiu, mas não foi o suficiente para o Brasília vencer o set. O central Pablo foi quem destoou no saque dessa vez, com quatro aces, 25 a 23. Já no terceiro, novamente uma grande vantagem do Norde Vôlei. Com o placar mais elástico, Marcelo Negrão promoveu alterações no time no decorrer do set, colocando o central Guilherme Rech e os ponteiros Ygor Ceará e o recém contratado Gabriel Cavalcante para jogar. Vantagem mantida e placar finalizado em 25 a 15.

"Foi bastante treino de saque na semana", brincou o oposto e mais uma vez destaque da partida, Da Silva. "Tive uma sequência muito boa, não só eu, mas o grupo todo. Foi uma excelente jogo, em um confronto direto, precisávamos dar essa vitória para a nossa torcida maravilhosa. Trabalhamos bem na semana, nos concentramos e o resultado vímos em quadra, mais três pontos para nós", afirmou o oposto.

Próximo jogo

Pela primeira vez na temporada o Norde Vôlei fará dois jogos seguidos em casa na Superliga B 2025/2026. Na próxima rodada, o Carcará enfrenta o Sesc MS Vôlei AECGV/MS, no Ginásio Aécio de Borba, às 19h, com chances de já garantir lugar nos playoffs. O time sul mato-grossense é o vice lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados em nove jogos.