Ceará defende tabu de 10 jogos contra o Fortaleza; veja sequência

Vovô será mandante em partida deste domingo no Castelão pelo Estadual

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:36)
Jogada
Legenda: O Ceará defende um tabu de 10 jogos contra o Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará defende um tabu contra o Fortaleza neste domingo (8), às 18 horas, no Castelão, em jogo válido pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. O Vozão está há 2 anos e 10 meses sem perder para o maior rival. Em 10 jogos, são 4 vitórias e 6 empates.

A última vitória do Fortaleza foi em 1º de abril de 2023, por 2x1, no jogo de ida da decisão daquele ano, com o Leão se sagrando penta-campeão estadual no jogo seguinte, empate em 2x2, que inicia a sequência do Vozão. 

Em 2024, quatro clássicos

O ano começou com um eletrizante 3x3, com o Vovô vencendo o seguinte pelo Nordestão (1x0), e sendo campeão na decisão estadual após 2 empates: 0x0 e 1x1, vencendo nos pênaltis (3x2).

Em 2025, 5 clássicos

No Cearense 2025, o Vovõ venceu dois e empatou um. O time foi campeão cearense invicto, batendo o Leão na decisão: 1x1 e 1x0.

Na Série A 2025, o Ceará venceu um (1x0 no turno) e empatou o outro (no returno). Mas ambos acabaram rebaixados da elite.

Sequência do Tabu

Ceará 2x2 Fortaleza - Final Cearense 2023
Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024
Ceara 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024
Fortaleza 0x0 Ceará - Final Cearense 2024
Ceará 1x1 Fortaleza - Final Cearense 2024
Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025
Ceará 1x0 Fortaleza - Final Cearense 2025
Fortaleza 1x1 Ceará - Final Cearense 2025
Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025
Ceará 1x1 Fortaleza - Série A 2025

