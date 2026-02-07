BBB 26: acompanhe a Prova do Anjo deste sábado (7)
Prova é disputada em duplas.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:10)
Brothers disputam na tarde deste sábado (7) a quarta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26. Após divisão em duplas, os participantes se reuniram para a dinâmica que terá duas etapas.
Desta vez, o anjo imuniza um dos colegas de confinamento e pode imunizar outro se escolher ganhar o segundo poder.
A opção será dada ao Anjo neste domingo (8), quando ele terá de escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma segunda imunidade para alguém.
Veja também
PRIMEIRA ETAPA
Duplas formadas:
- Babu Santana e Solange Couto
- Gabriela e Jordana
- Marcelo e Maxiane
- Sarah Andrade e Sol Vega
- Breno e Marciele
- Ana Paula Renault e Milena
- Alberto Cowboy e Edilson
- Juliano Floss e Leandro Boneco
- Chaiany e Samira
Tempo de cada dupla:
- Babu Santana e Solange Couto: 12:42.115
- Gabriela e Jordana:
- Marcelo e Maxiane:
- Sarah Andrade e Sol Vega:
- Breno e Marciele:
- Ana Paula Renault e Milena:
- Alberto Cowboy e Edilson:
- Juliano Floss e Leandro Boneco:
- Chaiany e Samira:
Assuntos Relacionados