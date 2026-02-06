Após ‘Mini Sincerão’, Samira e Jordana brigam no BBB 26

O clima pesou no Big Brother Brasil (BBB 26) após o "Duelo de Risco", exibido ao vivo na noite desta sexta-feira (6). Logo depois da dinâmica, uma espécie de Mini Sincerão, Samira e Jordana protagonizaram uma discussão na sala da casa.

Durante o jogo, os brothers precisaram escolher quem gostariam de enfrentar no Paredão e atribuir um adjetivo ao adversário. Samira e Jordana acabaram se escolhendo mutuamente.

Veja também Zoeira Juliano Floss relembra início do romance com Marina Sena no BBB 26 Zoeira Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão? Zoeira Esposa de Alberto Cowboy comenta sobre aproximação de Gabriela no BBB 26

A gaúcha afirmou que iria ao Paredão com Jordana por considerá-la “falsa”. Já a brasiliense devolveu na mesma moeda, chamando Samira de “falsa e hipócrita”.

Veja o momento

Após a dinâmica, a troca de acusações continuou fora do ao vivo. “Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não pedi”, disparou Samira, visivelmente incomodada.

Jordana, por sua vez, foi direta ao rebater: “Todo mundo que você anda aqui, você já falou pelas costas dentro da casa”.

A discussão marcou mais um capítulo da rivalidade entre as sisters, que vem ganhando força nas últimas semanas do jogo.