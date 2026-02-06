Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Líder da semana no BBB 26, o participante Jonas Sulzbach vai indicar um brother ou uma sister direto ao Paredão neste domingo (8). O veterano que veio do BBB 12 venceu a Prova do Líder nessa quinta-feira (5), e garantiu também imunidade e as regalias do quarto da liderança.

Jonas é um dos participantes que com mais embates no reality show, e, nas redes sociais, fãs do programa já começaram a especular quem ele vai indicar à berlinda. Entre os "desafetos" do brother estão Ana Paula Renault, Milena, Juliano, Babu e Leandro (Boneco), mas a indicação ainda pode surpreender.

A indicação só acontece no programa ao vivo do próximo domingo, mas o Diário do Nordeste quer saber quem você que o lider vai emparedar.

Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?