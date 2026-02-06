Babu e Jonas brigam por 'fila de chinelos' para o Raio X no BBB 26

Babu Santana e Jonas Sulzbach, do Big Brother Brasil 26, discutiram na manhã desta sexta-feira (6) por causa da "fila de chinelos" para o Raio X. A briga começou quando Solange Couto reclamou que Sarah Andrade "furou" sua vez para entrar no confessionário.

O ator tomou as dores da aliada e afirmou que a decisão foi tomada exclusivamente pelo grupo de Jonas, contrariando o acordo feito entre todos os confinados no início do programa. "Depois que ele botou essa porr* desse roupão [de Líder], acha que é o dono da casa", disparou.

Solange Couto perdeu a vez para o Raio X

Sol Vega argumentou que os brothers "têm que ficar na sala" aguardando a tarefa obrigatória e que "fica difícil ficar chamando" em outros cômodos quando não estão. "A Sarah era o último chinelo. Quando saiu a pessoa [do confessionário], a Sarah foi e entrou. Se não é para obedecer uma ordem, não precisa ter fila", alegou Solange Couto.

"É a razão deles. [...] A única coisa que tinha decisão unânime da casa, eles sentam e decidem que não", alfinetou o Babu.

Jonas passou pela sala na hora e endossou a opinião de Sol sobre o Raio X. "Tu combinou com quem, meu irmão? Combinou porr* nenhuma. Hipocrisia", rebateu Babu.

"É isso aí mesmo. Se não tiver na sala, vai o próximo. [...] Não é para ficar chamando ninguém, todo mundo é de maior. Já foi combinado", disse o influencer. "Escroto, idiota! Vocês sentam e falam entre vocês. A única coisa que geral tinha concordado era botar essa porr* dessa fila. Ah, vá para a p* que pariu, antes que eu me esqueça", encerrou o ator.