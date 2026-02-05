Diário do Nordeste
Dividido pelo Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

O brother venceu a quarta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:57, em 06 de Fevereiro de 2026)
Zoeira
Foto do líder Jonas Sulzbach entregando as pulseiras do vip após ganhar a prova da semana.
Legenda: Jonas Sulzbach é o líder da semana.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Jonas Sulzbach venceu a 4ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (5). Com a vitória confirmada, o brother escolheu nesta noite os participantes para o VIP do reality show.

Para decidir quem receberia o privilégio, Jonas escolheu dar a pulseira para os aliados mais próximos, mas também considerou os participantes que estiveram na Xepa durante a última semana.

A vitória na dinâmica pela liderança ocorreu após superar Marciele, Sol Vega e Chaiany, em uma disputa acirrada. 

Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26

VIP

  • Sol Vega
  • Sarah Andrade
  • Alberto Cowboy
  • Edilson
  • Gabriela
  • Maxiane

XEPA

  • Marcelo
  • Breno
  • Marciele
  • Samira
  • Jordana
  • Solange Couto
  • Chaiany
  • Juliano Floss
  • Milena
  • Babu
  • Ana Paula
  • Leandro

 

