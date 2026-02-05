Dividido pelo Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26
O brother venceu a quarta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:57, em 06 de Fevereiro de 2026)
Jonas Sulzbach venceu a 4ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (5). Com a vitória confirmada, o brother escolheu nesta noite os participantes para o VIP do reality show.
Para decidir quem receberia o privilégio, Jonas escolheu dar a pulseira para os aliados mais próximos, mas também considerou os participantes que estiveram na Xepa durante a última semana.
A vitória na dinâmica pela liderança ocorreu após superar Marciele, Sol Vega e Chaiany, em uma disputa acirrada.
Veja também
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26
VIP
- Sol Vega
- Sarah Andrade
- Alberto Cowboy
- Edilson
- Gabriela
- Maxiane
XEPA
- Marcelo
- Breno
- Marciele
- Samira
- Jordana
- Solange Couto
- Chaiany
- Juliano Floss
- Milena
- Babu
- Ana Paula
- Leandro
Assuntos Relacionados