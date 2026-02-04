Sonia Abrão diz que Sarah Andrade voltou para o BBB 'mais ridícula' e 'caricata'

Sonia Abrão, do programa "A Tarde é Sua", da Rede TV, detonou a participante Sarah Andrade, do Big Brother Brasil 26, nesta quarta-feira (4). Segundo a apresentadora, a "veterana" está "cada vez mais ridícula" e "caricata". "Ela voltou pior. Está ficando cada vez mais ridícula, está ficando caricata", disparou.

"Agora ela é a fracaSarah", continuou Sonia. "Fraca, porque ela se sente uma grande jogadora e ela é muito fraca, e fracasso, porque o jogo dela está triste", explicou.

Sarah tem sido um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) nos últimos dias. Isso porque a influenciadora tem incomodado dentro e fora do reality, tanto devido às frequentes "alfinetadas" para a campeã de sua edição, Juliette Freire, quanto a comportamentos que remetem a erros cometidos no passado, no BBB 21.

"No remake do BBB 21 criado pela Sarah, ela é a Juliette e a Ana Paula [Renault] é a Karol Conká", ironizou um comentarista de realities no X.

Dias antes, a participante também foi criticada nas redes sociais por lamentar a saída de Pedro Espíndola do programa — ele é investigado por importunar sexualmente a também BBB Jordana Morais. A equipe da brasiliense precisou até defendê-la: "Ela percebeu que, quando a casa inteira começa a atacar uma única pessoa, o jogo muda de mãos. O alvo deixa de ser vilão e passa a ganhar enredo de vítima, e isso pode virar força aqui fora. [...] Não é proteção, é estratégia".

Outra situação que fez a empreendedora virar motivo de chacota na internet foi a própria risada. A gargalhada dada ao fim das frases rendeu uma piada em um quadro da edição dessa terça-feira (3) e até um deboche de Babu Santana, que imitou o comportamento da rival e confidenciou aos aliados que ela o irrita.

Sarah rivaliza com Ana Paula no BBB 26

Nesta edição do BBB, Sarah rivaliza com Ana Paula Renault, considerada "favorita" por muitos telespectadores do programa.

As duas "veteranas", inclusive, trocaram farpas no início da manhã desta quarta-feira. Logo que acordou, a jornalista prometeu tornar a vida da influenciadora "um inferno".

Sarah respondeu não ter medo da adversária. "Que horas eu falei para você ter medo? Falei só para você arrumar sua própria história, não ficar se utilizando dos outros para tentar ter enredo e aparecer aqui dentro. Acorda para o jogo", alfinetou Ana Paula.