Pedro, do BBB 26, ainda não foi intimado pela Polícia do RJ por importunação

A Polícia do Rio de Janeiro ainda não intimou ex-BBB Pedro Henrique Espíndola, suspeito de importunar sexualmente a advogada Jordana Morais — outra participante do reality show. O caso aconteceu há pouco mais de uma semana.

Segundo o g1, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá pediu ajuda à Polícia do Paraná para tentar localizar o vendedor ambulante e seus parentes. Foram feitas buscas em diversos endereços, mas nenhuma obteve sucesso.

O hospital psiquiátrico San Julian, de Curitiba, informou que Pedro foi internado na unidade na tarde de 21 de janeiro, encaminhado por um equipamento de saúde municipal de Pontal do Paraná. No momento do internamento, o suspeito estava acompanhado da mãe e de advogados.

Lembre o caso

Pedro desistiu do BBB 26 na noite de 18 de janeiro, logo após tentar beijar à força outra participante do programa. No confessionário, ele confessou a importunação.

"Eu tava faz dias querendo me segurar, para não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana, principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. Daí hoje acabei caindo nisso. Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou 'vamos ali procurar um baby liss' [...]. Daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", admitiu.

Após a desistência, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que, se o paranaense não tivesse apertado o botão, ele "teria sido retirado" do reality.