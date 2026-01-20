Pai de Rayne Luiza rompe com Pedro do BBB 26: 'Ex-genro'

Fabiano Luís, que se declara ex-sogro de Pedro Henrique Espíndola, usou as redes sociais para anunciar o rompimento definitivo com o ex-participante do BBB 26. Pai de Rayne Luiza, ele afirmou não concordar com as atitudes do rapaz dentro do reality e reforçou que a situação acabou atingindo também sua família.

No posicionamento publicado nas redes sociais, Fabiano deixou claro que não pretende manter qualquer tipo de relação com Pedro após os acontecimentos no confinamento.

“Nós, familiares, discordamos e repudiamos todas as falas e atitudes do Pedro durante o 'BBB 26'. Dito isso, encerro aqui todo o meu vínculo e contato com o meu ex-genro. Jamais aceitarei alguém que faça mal à minha família”, declarou.

Em outro trecho, ele destacou que sua prioridade, neste momento, é o bem-estar dos mais próximos. “No momento, a única coisa que importa é a saúde física e mental da minha filha e da minha neta. Agradeço a compreensão de todos e peço desculpas a todos que, assim como eu, perderam tempo acompanhando meu ex-genro”.

Pedro desistiu após importunar Jordana

Pedro deixou o programa após apertar o botão de desistência, decisão tomada pouco depois de mais um conflito dentro da casa. Jordana acusou o então brother de importunação sexual e relatou o episódio aos colegas de confinamento.

“Eu entrei para pegar o babyliss e ele entrou atrás de mim. Já achei estranho, mas como ele é meio doido, né? Aí ele veio, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Que isso, está maluco?'. Ele disse: 'Estou fazendo o que tenho vontade'”, contou.

Já fora do jogo, Pedro tentou se justificar em conversa no confessionário, afirmando ter interpretado a situação de forma equivocada. “Desejei ela (a Jordana), ela lembrava minha mulher, achei que tinha sido recíproco, mas era coisa da minha cabeça. Tentei beijá-la, mas pensei errado. Não era isso que ela queria”, disse.