Esposa de Pedro Espíndola anuncia término após importunação sexual no BBB 26

Rayne Luiza afirmou, em entrevista ao portal Leo Dias, que não terá contato com o curitibano.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem de fotos com duas selfies de Rayne Luiza e Pedro Henrique.
Legenda: Rayne Luiza está grávida de sete meses, fruto do relacionamento com Pedro Henrique.
Foto: Reprodução/Redes Sociais/Globoplay.

A esposa do ex-participante do BBB 26 Pedro Henrique se manifestou pela primeira vez após a saída do companheiro do reality show. Em entrevista ao portal Leo Dias nesta segunda (19), ela explicou que as atitudes cometidas por ele nos últimos dias a fizeram repensar a relação.

Segundo Rayne Luiza, não haverá "conversa ou contato" entre os dois. Aos sete meses de gestação, ela se pronunciou sobre a importunação sexual cometida por ele contra Jordana, outra participante do reality.

"Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo, ou quase nada, mas hoje vejo a gravidade real. Às vezes acreditamos na mudança de alguém que só existe na nossa cabeça e pela família, decidimos nos submeter a certas coisas, não vendo o que está diante dos nossos olhos", disse ela na entrevista.

Rayne também citou a gravidade da situação, ainda fazendo referência ao ocorrido envolvendo Jordana na noite de domingo (18). Pedro tentou beijar a sister sem o consentimento dela, dentro da despensa da casa do BBB 26.

"Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu. Sinto muito pela Jordana. Tem sido um momento bastante delicado e difícil para mim, mas acredito que vai passar, agora é cuidar de mim e da Aurora", completou Rayne.

Finalizando a declaração, a mulher reafirmou que "repudia totalmente" as atitudes de Pedro não só com a brasiliense, mas também com os demais confinados.

