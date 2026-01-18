Diário do Nordeste
Esposa de Pedro remove participante do BBB 26 dos seguidores no Instagram

Ela também retirou o nome dele da biografia do Instagram.

Redação
(Atualizado às 22:22)
Foto que contém Rayne Luiza, esposa de Pedro do BBB 26.
Legenda: Rayne Luiza, esposa de Pedro do BBB 26, acumula milhares de seguidores nas redes sociais.
Foto: Instagram/Reprodução.

Rayne Luiza, esposa de Pedro, agora ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 26, removeu o marido dos seguidores no Instagram. Ela também retirou o nome dele da descrição do perfil na rede social.

Ela entrou em evidência após reiteradas declarações do ex-brother durante a estadia dentro do BBB 26. Pedro alegou que traiu Rayne. Em resposta, ela declarou já ter perdoado o paranaense.

Grávida de sete meses de Aurora, primeira filha do casal, Rayne está em destaque no Instagram, onde não para de acumular seguidores. Até às 20h30 deste domingo (18), ela acumulava mais de 226 mil seguidores. Às 21h15, o total já ultrapassava 276 mil.

Ela também retirou a opção de que os seguidores comentem suas postagens nas redes sociais.

Pedro desiste do BBB 26 após assediar Jordana

O participante Pedro Henrique desistiu, na noite deste domingo, do Big Brother Brasil (BBB 26) após tentar beijar Jordana Morais na despensa da casa

Pedro apertou o botão de desistência que fica na sala após rápida conversa com o brother Paulo Augusto. “Fiz o que não devia fazer”, em referência ao episódio, e perguntou sobre o botão. “Tá vendo? Esse botão é o de pedir para sair?”, disse ele.

Em entrada ao vivo durante a programação da TV Globo, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, confirmou a desistência do participante.

