'Não terei o desprazer de entrevistar', diz Ana Maria sobre Pedro do BBB 26

A apresentadora Ana Maria Braga se manifestou sobre a saída do participante Pedro, do BBB 26, acusado de importunação sexual contra Jordana, colega de confinamento.

Durante a transmissão do programa "Mais Você", na manhã desta segunda-feira (19), a comunicadora disse estar de "alma lavada" por não ter o "desprazer" de entrevistar Pedro no "Café da Manhã com o Eliminado", quadro em que ela recebe os brothers que saíram da atração.

"Vamos iniciar a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no meu Café da Manhã com o Eliminado", disparou a apresentadora. "Ah, graças a Deus", concordou o personagem Louro Mané.

Para Ana Maria, devido à gravidade do episódio de assédio sexual, é muito provável que Pedro fosse eliminado no primeiro paredão que enfrentasse caso não tivesse sido expulso do BBB 26.

"Porque, pelas atitudes dele, a própria produção do programa teria tirado ele de lá", opinou a comunicadora.

"É inadmissível a importunação sexual a uma mulher"

Ana Maria aproveitou para mandar um recado de apoio para o apresentador Tadeu Schmidt e reforçou a importância do combate à importunação sexual.

"Tadeu, se ele não tivesse apertado o botão para sair, ele seria eliminado. Porque é inadmissível a importunação sexual a uma mulher onde quer que seja, em casa ou na rua", concluiu. "Sem dúvidas, isso não se faz", reiterou Louro Mané.