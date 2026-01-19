Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Importunação ou assédio? Entenda o que Pedro fez com Jordana no BBB 26

O vendedor ambulante paranaense saiu do reality show após tentar beijar à força a advogada brasiliense.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Zoeira
Pedro fecha a porta da despensa da casa do BBB antes de importunar Jordana.
Legenda: Pedro tentou beijar Jordana à força na despensa da casa.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O vendedor ambulante Pedro Henrique Espíndola, que saiu do Big Brother Brasil 26 por tentar beijar à força a advogada Jordana Morais nesse domingo (18), deve responder por importunação sexual se for indiciado pela Polícia do Rio de Janeiro. Mas, por que importunação e não assédio? Vamos entender a diferença.

Em 2018, o Brasil incluiu no Código Penal a tipificação dos crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. À época, foi instituído que importunação sexual seria praticar contra alguém e sem o seu consentimento ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Já o crime de assédio sexual, incluído na legislação em 2001, é descrito como "constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função".

Como Pedro e Jordana eram participantes do reality show, não havia relação hierárquica ou de subordinação entre eles. Portanto, o episódio não foi caracterizado como assédio, e, sim, como importunação — que ocorre, inclusive, quando não há nenhuma relação entre as partes, como toques não consentidos ou ato libidinosos no transporte público e beijos à força.

A pena para quem comete importunação sexual no Brasil é de prisão de um a cinco anos, se o ato não constituir crime mais grave. Já o assédio sexual prevê detenção de um a dois anos e aumento de pena se a vítima tiver menos que 18 anos de idade.

Veja também

teaser image
Zoeira

Esposa de Pedro Espíndola anuncia término após importunação sexual no BBB 26

teaser image
Zoeira

Após saída de Pedro no BBB 26, relembre participantes que desistiram do reality

teaser image
Zoeira

BBB 26: equipe de Pedro rompe com o participante após desistência

Importunação sexual

Pedro será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por importunar sexualmente Jordana. Não se sabe ainda quando o ex-brother prestará depoimento à Polícia, apenas que o inquérito foi aberto pela delegada após ela tomar conhecimento do acontecido no programa.

"Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", disse a Polícia Civil ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (19). Também serão analisadas as imagens registradas pela TV Globo e a própria confissão feita pelo vendedor ambulante, que admitiu ter "cobiçado" e "desejado" e entendido como flerte um pedido dela de ajuda.

Veja também

teaser image
Zoeira

Investigado por assédio, Pedro ganha quase 50 mil seguidores após deixar o BBB 26

Como aconteceu?

Segundo a vítima, ela foi à despensa da casa buscar um "babyliss" para usar no cabelo quando foi abordada por Pedro, que a prensou contra a parede e tentou beijá-la à força. "Senti a mão dele no meu pescoço. Ele não apertou, mas se aproximou de mim. Eu disse: 'Você não era casado?'", compartilhou a advogada aos colegas de confinamento.

Ela disse ainda que, ao questionar o participante sobre suas intenções com ela, ele disse: "Estou fazendo o que estou com vontade de fazer".

Após o episódio, Pedro confessou para Paulo Augusto que havia feito "o que não devia fazer" e foi para a sala apertar o botão de desistência. A eliminação dele por desistência foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt pouco depois.

Assuntos Relacionados
A equipe de Jordana se posicionou nas redes sociais sobre o ocorrido com a sister.
Zoeira

'Respeito é inegociável': Família de Jordana reage a importunação no BBB 26

Pedro tentou beijar a influenciadora digital sem consentimento.

Redação
Há 25 minutos
Sarah olhando de lado para Jordana, ambas sentadas em um sofá azul na frente de um espelho.
Zoeira

Sarah dá emoji de mala para Jordana em Queridômetro do BBB 26 e é criticadas nas redes

Sister deixou emoji negativo mesmo após caso de importunação sexual no confinamento.

Redação
Há 36 minutos
Participantes do primeiro paredão do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 indica sister eliminada com mais de 40% dos votos

A mais votada pelo público deixará a casa nesta terça-feira (20).

Redação
Há 58 minutos
Pedro fecha a porta da despensa da casa do BBB antes de importunar Jordana.
Zoeira

Importunação ou assédio? Entenda o que Pedro fez com Jordana no BBB 26

O vendedor ambulante paranaense saiu do reality show após tentar beijar à força a advogada brasiliense.

Luana Severo
Há 1 hora
Sol Vega contou aos colegas de confinamento sobre a morte do marido, em 2022.
Zoeira

No BBB 26, Sol Vega fala sobre viuvez: 'Solteira e feliz'

Declaração da participante durante apresentação dividiu opiniões nas redes sociais.

Redação
Há 1 hora
Foto da piscina da casa do Big Brother Brasil 2026.
Zoeira

Após saída de Pedro no BBB 26, relembre participantes que desistiram do reality

Ao longo das edições, pressão psicológica, saudade da família e questões pessoais já levaram brothers a apertar o botão.

Redação
Há 2 horas
Montagem de fotos com duas selfies de Rayne Luiza e Pedro Henrique.
Zoeira

Esposa de Pedro Espíndola anuncia término após importunação sexual no BBB 26

Rayne Luiza afirmou, em entrevista ao portal Leo Dias, que não terá contato com o curitibano.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Milena, participante do bbb 26.
Zoeira

No Paredão do BBB 26, Milena desabafa sobre dificuldade de interagir com homens

A mineira de 26 anos está no primeiro paredão do reality show.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Pedro do BBB 26 na piscina da casa do reality.
Zoeira

Investigado por assédio, Pedro ganha quase 50 mil seguidores após deixar o BBB 26

O vendedor ambulante tentou beijar uma participante sem seu consentimento dentro da despensa da casa.

Luana Severo
19 de Janeiro de 2026
foto da apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você enquanto fala sobre o participante Pedro do BBB 26.
Zoeira

'Não terei o desprazer de entrevistar', diz Ana Maria sobre Pedro do BBB 26

Apresentadora afirmou que a importunação sexual é inadmissível.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Pedro Henrique.
Zoeira

Delegacia da Mulher abre inquérito contra Pedro do BBB 26

Polícia Civil apura possível caso de importunação sexual após acusação de assédio.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Pedro apertou o botão para sair do BBB 26 após tentar beijar Jordana na despensa.
Zoeira

Saída de Pedro do BBB 26 reacende debate sobre assédios no reality; relembre casos

Situações semelhantes já marcaram diferentes temporadas do Big Brother Brasil.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Foto que contém o ator Henri Castelli, ex-BBB 26.
Zoeira

Henri Castelli fala pela 1ª vez após passagem pelo BBB 26 e nega beber todos os dias

Ator comentou sobre motivos de saúde que o fizeram deixar o programa.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Foto que contém Aline, Ana Paula e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão do reality

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (20).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt apresentando o reality.
Zoeira

Saiba como foi a formação do 1º paredão do BBB 26

Os participantes votaram numa noite tensa após desistência do participante Pedro.

Lucas Monteiro
19 de Janeiro de 2026
Foto que contém Pedro, ex-participante do BBB 26.
Zoeira

'Cobicei ela, desejei ela', diz Pedro sobre assédio contra Jordana no BBB 26

Tadeu Schmidt avisou que o comportamento não é tolerado e que se ele não tivesse desistido seria eliminado pela produção.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Pedro quando ainda estava na casa deitado na cama.
Zoeira

BBB 26: equipe de Pedro rompe com o participante após desistência

Administradores das redes sociais do ex-participante publicaram uma nota dura.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém Rayne Luiza, esposa de Pedro do BBB 26.
Zoeira

Esposa de Pedro remove participante do BBB 26 dos seguidores no Instagram

Ela também retirou o nome dele da biografia do Instagram.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém Jordana, participante do BBB 26.
Zoeira

Jordana fala de assédio no BBB 26: 'Eu estou sem acreditar'

Advogada estava na despensa quando foi abordada por Pedro.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Pedro no momento da desistência
Zoeira

Pedro desiste do BBB 26 após acusação de assédio por Jordana

Sister fez o relato do episódio para outros participantes do reality.

Lucas Monteiro
18 de Janeiro de 2026