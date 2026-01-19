Após saída de Pedro no BBB 26, relembre participantes que desistiram do reality

A desistência de Pedro, que apertou o botão e deixou a casa do BBB 26 no domingo (18), após tentar beijar Jordana na despensa, reacendeu a memória do público sobre outros participantes que também decidiram abandonar o confinamento ao longo da história do Big Brother Brasil.

O primeiro caso aconteceu ainda no BBB 3, com Dilson Walkarez, conhecido como Dilsinho Mad Max. Ele entrou para a história como o primeiro desistente do programa, deixando a casa após 25 dias de confinamento.

Outra desistência marcante ocorreu no BBB 9, durante a estreia do temido quarto branco. Após cerca de 30 horas isolado, Leonardo Jancu apertou o botão que encerrava sua participação, inaugurando uma das dinâmicas mais intensas do reality.

Vencedor da primeira edição do programa, Kleber Bambam também não resistiu à pressão em sua segunda passagem pelo BBB, na 13ª edição do programa. O brother reuniu os colegas e explicou que não conseguiria continuar, afirmando que outros participantes mereciam mais o prêmio.

No BBB 15, a dentista Tamires Peloso desistiu da competição após relatar uma crise de “ressaca moral”. Na época, ela explicou que se sentiu profundamente mal após Rafael Licks ter dado em cima dela logo depois da eliminação de Talita Araújo, então namorada do brother.

Já no BBB 16, Alan Marinho optou por sair da casa após ser informado de que seu pai estava internado em estado grave, priorizando a família.

Desistências mais recentes

Um dos episódios mais comentados aconteceu no BBB 21, quando Lucas Penteado pediu para sair do reality após uma festa, em um momento que marcou a edição e gerou ampla repercussão fora da casa.

No BBB 22, Tiago Abravanel apertou o botão de desistência depois de cerca de um mês de jogo. O ator e cantor afirmou que o formato e a convivência não estavam alinhados com seu perfil.

No BBB 23, Bruno Gaga deixou o programa após uma forte crise de ansiedade, relatando tristeza, saudade da família e a sensação de estar perdendo sua identidade diante da pressão psicológica do confinamento.

Mais recentemente, no BBB 24, a influenciadora Vanessa Lopes desistiu do reality após relatar que a pressão do jogo estava interferindo em suas atitudes. A decisão foi recebida com apoio de ex-participantes, do público e da família.

Com a saída de Pedro no BBB 26, a lista de desistências reforça que, apesar da visibilidade e do prêmio milionário, o confinamento extremo segue sendo um dos maiores desafios do programa.