Vanessa Lopes aperta botão e desiste do BBB 24; entenda o que aconteceu

A tiktoker Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24 por volta das 17h desta sexta-feira (19). A sister deixou o programa após um dia de muita turbulência emocional, em que acreditava estar sendo perseguida pelos outros participantes.

Antes de sair do programa, Vanessa foi até a sala para apertar o botão, mas foi impedida por Nizam. "Pelo amor de Deus, não faz isso", pediu o MC Bin Laden, com quem ela teve atritos nas últimas horas.

Reunidos na sala, os brothers buscaram convencer a jovem a não apertar o botão. Porém, depois de se sentar no sofá, ela se levantou. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", disse Vanessa antes de ir em direção ao botão de desistência.

Legenda: Vanessa Lopes se despediu dos outros participantes Foto: Reprodução/Globoplay

Durante a madrugada de quinta (18), a influenciadora apareceu falando sozinha e compartilhando teorias curiosas sobre o jogo. Tentando entender os rumos que o reality está tomando, Vanessa levantou hipóteses sobre a decoração da casa e até cogitou a possibilidade de a cantora Ludmilla ter lhe mandado uma indireta durante sua apresentação na casa, na semana passada.

Reação dos brothers

Após a saída de Vanessa, os participantes ficaram muito emocionados e nervosos. Deniziane segue chorando, acreditando que poderia ter ajudado mais a sister. "Ela estava com muita dor, mas estava lúcida na saída", disse.

O Bin Laden também chorou bastante com a saída dela, culpado pelos acontecimentos dos últimos dias.

Legenda: Na quinta (18), Vanessa Lopes discutiu com MC Bin Laden na cozinha do BBB 24 Foto: Reprodução/Globoplay

Na quinta-feira (18), a influenciadora acusou que ele poderia votar nela, mas o funkeiro negou. "Oxe, mano, tá duvidando do meu caráter, tudo bem", disse, magoado com o ataque. Ela acreditava que ele ia se voltar contra ela, apesar dos dois serem aliados no jogo.

O brother Michel, que estava no monstro, explicou que ela estava "vendo coisas". Já Marcus Vinícius declarou: "ela vai se cuidar lá fora e vai ser exemplo para muitas coisas".

Após alguns minutos de desabafo sobre a saída da Vanessa, o Boninho deu um alerta para a casa deixar de focar no assunto e seguir com o jogo. "Atenção senhores, sigam o jogo. O jogo continua para vocês todos aí dentro, portanto, sigam o jogo", avisou.

Tadeu se pronunciou sobre Vanessa

No programa de ontem (18), o apresentador Tadeu Schmidt, explicou que ela estava recebendo acompanhamento psicológico e que seguia no jogo.

"Todas as atenções se voltaram para Vanessa Lopes. A Vanessa começou a questionar tudo que estava acontecendo dentro da casa e com ela. Entrou no dilema de apertar ou não apertar o botão da desistência. Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa, e tentaram acalmá-la", disse.

"A Vanessa já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem, e a nossa equipe segue acompanhando bem de perto. Agora a pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo", tranquilizou Tadeu. No entanto, ela não conseguiu se manter no jogo nesta sexta.