Tiago Abravanel não receberá cachê nem participará de programas da Globo após desistir do BBB 22

O ator Tiago Abravanel, que deixou o Big Brother Brasil 22 no último domingo (27), perdeu o dinheiro que acumulou como cachê no reality show e não deve participar de nenhuma atração da Rede Globo para comentar a saída da casa do programa. Segundo as regras, os desistentes quebram o vínculo contratual estabelecido antes do confinamento.

Tiago, teoricamente, receberia R$ 30 mil em quatro parcelas ao longo do programa, valor que não será mais pago. Além disso, também não recebe "remuneração, prêmio ou indenização" que seriam provenientes das provas do programa.

Fora a perda financeira, Abravanel também não terá o suporte da emissora. Como desistente, ele não aparece na final e nem sequer nos progrmas do Multishow, que repercutem a saída dos eliminados.

Segundo o portal Splash, do UOL, ele também pode receber uma multa de R$ 1,5 milhão caso não cumpra as penalidades estabelecidas em contrato.

Justificativa

A saída de Tiago Abravanel pegou os demais brothers de surpresa no início da tarde de domingo (27). O artista saiu sem falar com os colegas, após uma despedida disfarçada na festa de sábado (26).

"Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar, com o meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar", disse no confessionário após apertar o botão da desistência.