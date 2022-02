Jade Picon dá bronca em Vyni e Eli após votação do BBB 22: 'não esperava isso de vocês'

Após a formação do paredão do BBB 22, nesse domingo (27), Jade se incomodou com o voto de Vyni e Eliezer. A dupla escolheu indicar Jessilane para a berlinda e a influenciadora digital não gostou da estratégia adotada pelos dois. Nesta semana, Arthur, Larissa e Linn da Quebrada disputam o voto do público para ficar no programa.

A escolha de indicar Jessilana impediu que Larissa fosse salva do paredão, já que ela empatou com Douglas Silva. Quem acabou desempatando foi o líder Paulo André, que escolheu defender o amigo. Larissa participou da prova do Bate e Volta, mas perdeu. Jade previu que a aliada poderia ser indicada, por isso comentou que os integrantes do quarto Lollipop votassem em DG.

🌪Thread com alguns destaques da conversa pós formação de paredão 🌪



O momento em que Jade descobre o voto de Eliezer e Viny



pic.twitter.com/uJXhtWgqph — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 28, 2022

A escolha pelo ator era uma estratégia para tentar salvar Larissa da berlinda, pois ela já era apontada como favorita ao paredão. No entanto, no domingo, a casa foi separada em duplas — a mesma formada durante a prova do líder — e Eliezer e Viny tiveram dificuldade de entrar em consenso sobre em quem votar. ,

O cearense queria indicar DG, enquanto Eliezer escolheu Jessilane por se sentir ameaçado por ela. Viny acabou cedendo. Ao descobrir o voto dos amigos, Jade conversou com eles e repreendeu a escolha.

"Não esperava isso de vocês, não mesmo. Vocês dois só vão defender o Lollipop quando sobrar o pódio de vocês? Vocês e a Eslô? O resto fod*-se? Sai Bárbara, sai Laís, sai eu?", questionou a sister com irritação. "Estou me sentindo uma otária".

Na ocasião, Jade relembrou os brothers da conversa que tiveram na academia, quando combinaram votos visando defender os integrantes do Quarto Lollipop. As últimas eliminadas da casa, Brunna Gonçalves e Bárbara, eram do cômodo.

"Eles estão achando a gente uns trouxas. A Jessi tenho certeza que levou um voto, vocês jogaram o voto de vocês fora, no lixo. E colocaram uma pessoa daqui no paredão. Devem achar a gente seis bananas."

“Ou se organiza, ou fala “estamos no quarto, nos amamos, somos amigos mas na hora de jogar é cada um por um” aí todo mundo consegue se organizar melhor”



pic.twitter.com/SMOxU9ivgF — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 28, 2022

