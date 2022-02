Enquete BBB 22: Linn da Quebrada, Arthur Aguiar ou Larissa? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada estão no sexto paredão do Big Brother Brasil 22. Os três acabaram na berlinda após definição na noite deste domingo (28), na votação ao vivo com indicação do líder da semana no reality, além do voto dos brothers em dupla. A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira (1º).

Logo depois da liberação do Monstro, o Anjo da semana, Douglas Silva concedeu a imunidade a Gustavo, que entrou na edição por meio da Casa de Vidro. Na justificativa, o ator pontuou que o aliado recente mudou a forma que ele enxergava o jogo.

Com a definição do imunizado da semana, o líder Paulo André resolveu indicar Linn da Quebrada. Para revelar o voto, o corredor explicou que decidiu indicá-la por conta das relações do jogo. "Ela é uma adversária direta aqui dentro do jogo. É uma rivalidade até saudável aqui, mas eu sou alvo dela", disse o atleta.

Antes mesmo da votação, Arthur e Lucas já foram anunciados no Paredão, já que foram os primeiros eliminados da prova do Líder na última quinta-feira (24).

Dinâmica da semana

Assim como na semana passada, a dinâmica aconteceu de uma forma diferente. Dessa vez, os brothers foram divididos em duplas, as mesmas da prova de quinta-feira (24), escolhendo um alvo em comum para mandar à berlinda.

CONFIRA COMO FICOU A VOTAÇÃO:

Arthur e Lucas: votaram em Larissa

Eslovênia e Lina: votaram em Douglas

Vyni e Eliezer: votaram em Jessilane

Jessilane e Natália: votaram em Eslovênia

Gustavo e Douglas: votaram em Vyni

Jade e Laís: votaram em Douglas

Larissa: votou em Douglas

Pedro Scooby: votou em Larissa

No fim, um empate com os nomes de Douglas e Larissa levou a decisão para a responsabilidade Paulo André. Como amigo de DG, ele resolveu optar pelo nome de Larissa.

Prova Bate e Volta

Participaram da prova todos os que não foram indicados pelo Líder. Sendo assim, Arthur Aguiar, Lucas e Larissa foram à disputa de sorte. Por fim, Lucas escapou da tensão do paredão.