Paulo André encontra óculos de Tiago Abravanel no quarto do líder depois da saída do amigo

O atleta e participante do BBB 22 Paulo André encontrou o óculos de Tiago Abravanel após a saída do amigo. O objeto foi deixado pelo artista na porta do quarto do líder.

Paulo André se surpreendeu ao ver o óculos, levou as mãos a cabeça e disse: "não acredito que ele fez isso". P.A chamou Arthur Aguiar para ver o presente.

Arthur, um dos mais próximos de Tiago dentro de casa, ficou emocionado ao ver o óculos. Paulo André chegou a se ajoelhar no chão questionando se havia quebrado o óculos.

REPERCUSSÃO

A desistência do ator movimentou telespectadores famosos nas redes sociais. No Twitter, mais de seis mil postagens com a hashtag "arregão" entraram nos trends topics com piadas direcionadas ao ator.

A ex-BBB Camilla de Lucas comentou o sentimento de exclusão do ator Tiago Abravanel dentro do reality. "Ele não teve companhia pra prova, ouviu as pessoas combinando voto nele, ai tudo isso, pra quem não aguenta, pesa! Acho que o psicológico dele não aguentou. BBB não é fácil mores, vão sabendo disso!".

Veja momento: