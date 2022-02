Saída de Tiago Abravanel repercute entre famosos nas redes sociais

Tiago Abravanel decidiu apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil (BBB) 22, na tarde de domingo (27). A desistência do ator movimentou telespectadores famosos nas redes sociais. No Twitter, mais de seis mil postagens com a hashtag "arregão" entraram nos trends topics com piadas direcionadas ao ator.

"Força, Tiago Abravanel. Tudo de melhor pra você nessa vida", escreveu o humorista Rafael Portugal, ex-apresentador do CAT BBB.

A ex-BBB Camilla de Lucas comentou o sentimento de exclusão do ator Tiago Abravanel dentro do reality. "Ele não teve companhia pra prova, ouviu as pessoas combinando voto nele, ai tudo isso, pra quem não aguenta, pesa! Acho que o psicológico dele não aguentou. BBB não é fácil mores, vão sabendo disso!".

A escritora Isabela Freitas, autora da série de livros "Não Se Apega, Não", falou que o ator merecia seguir no programa.

"Sei lá. Essas desistências deixam um sentimento triste… Não queria que tivesse se encerrado assim pro Tiago Abravanel. Ele é um ser humano incrível, amigo, inteligente, carinhoso. Merecia ter ido mais longe! Mas espero que ele tenha muito sucesso aqui fora", escreveu Isabela Freitas.